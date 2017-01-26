تابعونا على

الحياة الوطنية
حديث الأربعاء: محافظ البنك المركزي الأسبق توفيق بكار لـ"الصباح".. هذه مقترحاتي لاستراتيجية الخروج من الأزمة الاقتصادية0
ريـــــــاضة
منها 30 ألفا لعائلة رانية والبقية للمتضررين من موجة البرد: المنتخب والجامعة يتبرعان من الغابونبـ70 ألف دينار0
جهات
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فكر و فن
محمد الجبالي في دور «دبشليم الملك» وزياد الزواري الموزع الموسيقي وقائد الفرقة.. أوبيرا «كليلة ودمنة»: مسرحة الصراع السياسي العربي في عرض عالمي0
الاقتصادية
الرئيس الجديد للجامعة التونسية للنزل لـ«الصباح»: 3،8 م.د حجم ديون النزل..تمثل 13 % من إجمالي ديون البنوك0
مجموعة«QNB» تعلن نتائجها المالية للسنة المنتهية: 3.4 مليار دولار صافي الأرباح.. وارتفاع ودائع العملاء إلى 139 مليار دولار0
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