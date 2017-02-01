تابعونا على

عديدة هي النقائص التي يشكو منها القطاع الصحي اليوم على غرار معضلة الاكتظاظ داخل المستشفيات فضلا عن نقص التجهيزات والإطار الطبي في الجهات الداخلية بما يجعل هذا القطاع وعلى أهميته وحساسيته يحتاج إلى إجراءات عاجلة حتى يتسنى تجاوز النقص الحاصل...