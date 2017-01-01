تابعونا على

ما هي الأحداث السياسية التي طبعت الذاكرة سنة2016ٌ؟ سؤال قد تختلف الإجابات عنه وقد تتقاطع في نواح عدة.قد يرى متابعون أن سنة 2016 كانت طالع خير على البعض في حين حملت سوءا للبعض الآخر سواء كانوا أحزابا أو شخصيات سياسية.لعل ما يميز سنة 2016...