تابعونا على

ملف من اعداد : ريم سوودي المكناسي- الصباح الصبر شارف على النفاذ.. والتوتر والاحتقان كان على أشده في حديث جل من التقتهم الصباح خلال زيارتها لمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.. وطغى شعور بالغبن والإحباط على الجو العام فتقاسمته النساء...