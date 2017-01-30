تابعونا على

بعد 13 عاما.. كاسبارجاك مطالب بالثأر من منتخب الخيول
تدور اليوم الدفعة الأولى من ربع نهائي كأس افريقيا للأمم الدائرة رحاها بالغابون، ويستهلها المنتخب الوطني بملاقاة بوركينافاسو وبعدها يلتقي المنتخب السينغالي نظيره الكامروني..
ومن...
ملف من اعداد : ريم سوودي
المكناسي- الصباح
الصبر شارف على النفاذ.. والتوتر والاحتقان كان على أشده في حديث جل من التقتهم الصباح خلال زيارتها لمعتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد.. وطغى شعور بالغبن والإحباط على الجو العام فتقاسمته النساء...
باح المؤتمر 23 للاتحاد العام التونسي للشغل بأسراره وصعدت قيادة جديدة ستتولى مهمة تسيير دواليب المركزية النقابية للخمس سنوات المقبلة التي ستمثل امتحانا عسيرا للمكتب التنفيذي الوطني ولمختلف الهياكل النقابية في ظل وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي...