تابعونا على

بقلم:علياء بن نحيلة - نشرت الكاتبة رشيدة الشارني مساء اول امس في صفحتها على «الفايسبوك» خبرا مفاده انه تم التحيل عليها وبيعها جهاز تلفزيون معطبا والتمست من الاصدقاء مدها بعنوان وهاتف منظمة الدفاع عن المستهلك لتتقدم بشكواها لأنها لم تتمكن...