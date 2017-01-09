تابعونا على

طفا مجددا وبطريقة فجئية ملف اختفاء سفيان الشورابي ونذير القطاري على سطح الأحداث ليحتل الصدارة دون سابق إنذار.
وللوقوف على خفايا هذا الملف ودواعي إثارته في هذا التوقيت بالذات لا بدّ من الرجوع إلى التطورات الأخيرة التي يشهدها ملف المصالحة...
تونس- الصباح الأسبوعي- "لن ننتظر المؤتمر لاتخاذ بعض القرارات الهامة" هذا ما أكده وزير التعليم العالي سليم خلبوس متحدثا عن إجراءات إصلاحية عاجلة سيتم اتخاذها خلال الثلاثية الجارية منها دعم الموارد المالية للمؤسسات الجامعيّة، وذلك قبل انعقاد...
مواكبة: إيمان عبد اللطيف -
تونس – الصباح الأسبوعي- حشد من مئات المواطنين نزل صباح أمس إلى شارع الحبيب بورقيبة بدعوة من عدّة جمعيات ومنظمات حيث اعتلت حناجرهم الغاضبة بالشعارات المناهضة والرافضة لعودة الإرهابيين مندّدة بالأصوات المنادية...
بلغ عدد التونسيين المطلوبين لدى جهاز الشرطة الدولية الأنتربول، حسب ما يبينه موقعه الرسمي 13 تونسيا مطلوبين من عدة دول من بينها تونس، فضلا عن 4 تونسيين مفقودين.. مع ذكر تفاصيل جنسياتهم وبياناتهم.
ولا ترد بالموقع أسماء مطلوبين تونسيين أو...
لا تزال الشركة التونسية للتموين «تونيزي كاترينغ» تتخبّط في مشاكلها المالية التي قد تُسفر عن افلاسها وتوقف نشاطها بسبب «غياب المساعي الجدية» في حلّ هذا الملف نهائيا رغم توفر كلّ الامكانيات والحلول لإنقاذها وفقا لما أكّده حطاب العباسي ممثل...
من المظاهر الإجرامية الخطيرة التي لوحظ ارتفاعها خاصة بعد الثورة جرائم اختطاف الأطفال والنساء والفتيات المراهقات.. ففي خلال أسبوع واحد فقط من العام الجديد تم تسجيل ثلاث جرائم اختطاف جلها لفتيات من أعمار مختلفة.. جرائم اختطاف الأطفال...