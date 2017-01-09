تابعونا على

بلغ عدد التونسيين المطلوبين لدى جهاز الشرطة الدولية الأنتربول، حسب ما يبينه موقعه الرسمي 13 تونسيا مطلوبين من عدة دول من بينها تونس، فضلا عن 4 تونسيين مفقودين.. مع ذكر تفاصيل جنسياتهم وبياناتهم. ولا ترد بالموقع أسماء مطلوبين تونسيين أو...