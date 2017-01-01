تابعونا على

انعقدت مساء أمس الأول الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء بنصاب غير مكتمل في أجواء "مشحونة " بين مساند ومعارض لانعقادها وبين حاضر وغائب من الأعضاء انقسمت المواقف وتباينت مما خلق ردود فعل مختلفة حيث شهدت الجلسة الأولى انسحاب عماد الخصخوصي...
ما هي الأحداث السياسية التي طبعت الذاكرة سنة2016ٌ؟ سؤال قد تختلف الإجابات عنه وقد تتقاطع في نواح عدة.قد يرى متابعون أن سنة 2016 كانت طالع خير على البعض في حين حملت سوءا للبعض الآخر سواء كانوا أحزابا أو شخصيات سياسية.لعل ما يميز سنة 2016...
سنة ترحل وأخرى تأتي، واحدة أبت أن ترحل دون أن تأخذ معها أرواح الأبرياء الذين طالتهم أيادي الإرهاب أو قتلوا بطريقة فظيعة وعلى الرغم من أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن معدل الجريمة انخفض في بلادنا سنة 2016 ولكن هذه السنة شهدت أحداثا حفرت...
يعودون.. لا يعودن.. يعودون بشروط.. هكذا تأرجحت المواقف ودار الجدل حول مسألة عودة الإرهابيين من بؤر التوتر على امتداد حوالي أسبوعين منذ تصريحات رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وصولا إلى تصريح رئيس حركة النهضة.ووسط هذا الجدل الحاد التزمت حكومة...
تطوي اليوم سنة 2016 اخر ايامها وتفسح المجال لعام جديد يحلم فيه الجميع بان يكون افضل بكثير من العام المنقضي من حيث النتائج الرياضية والتي لم تكن موفقة خاصة على الصعيد الخارجي بالنسبة لانديتنا التي عرفت اخفاقات متتالية واكدت التراجع الحاصل...